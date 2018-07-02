Сборная Хорватии прилетела в Сочи, где в субботу сыграет в четвертьфинале чемпионата мира-2018 с Россией.

Накануне в Нижнем Новгороде команда Златко Далича в серии пенальти переиграла Данию. Россия в Москве на стадионе "Лужники" сенсационно взяла верх над Испанией – также в серии 11-метровых.

Главный тренер сборной Хорватии назвал россиян сложным соперником. "Это великий соперник", - сказал он.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)