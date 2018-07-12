Сборная Хорватии получит 28 миллионов евро за выход в финал ЧМ-2018

Хорватский футбольный союз получит от ФИФА как минимум 28 миллионов евро за выход сборной Хорватии в финал чемпионата мира-2018. В среду хорваты обыграли Англию в полуфинале турнира (2:1 д.в.). Команда впервые в своей истории сыграет в решающем матче.

Схема распределения денежных средств была определена в 2017 году. Каждый участник турнира получит по 8 миллионов евро, участник 1/8 финала - по 12 миллионов, четвертьфиналист - по 16 миллионов. Команда, занявшая четвертое место, заработает 22 миллиона евро, бронзовый призер - 24 миллиона. Финалист ЧМ-2018 - 28 миллионов, а его победитель - 38 миллионов.

В матче за 3-е место встретятся команды Бельгии и Англии, в финале сыграют Хорватия и Франция.

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