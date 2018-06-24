Сборная Египта прокомментировала информацию СМИ о желании Салаха уйти из команды

Руководитель информационного отдела сборной Египта Усама Исмаил прокомментировал сообщения СМИ о том, что форвард Мохамед Салах может завершить выступление в национальной команде.



26-летний игрок принял участие в одном матче чемпионата мира в России и забил один гол.

- Ничего подобного. Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами, - сказал Исмаил. - Он присутствовал на всех матчах. Он ничего такого не сообщал руководству делегации.



Не было никакого разговора на эту тему. Я не знаю, откуда у CNN эта информация. Не стоит брать информацию о нем, кроме той, что есть в его Твиттере.

Отвечая на вопрос, означает ли его ответ, что Салах останется в сборной, Исмаил заявил: "Я вам скажу, что он даже сейчас с нами. Мы вместе ужинаем".



Египтяне, лишившиеся шансов на выход в плей-офф чемпионата мира, проведут заключительный матч группового этапа против Саудовской Аравии 25 июня в Волгограде.

Саудовская Аравия - Египет: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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