Сборная Египта прокомментировала информацию СМИ о желании Салаха уйти из команды

Руководитель информационного отдела сборной Египта Усама Исмаил прокомментировал сообщения СМИ о том, что форвард Мохамед Салах может завершить выступление в национальной команде.
26-летний игрок принял участие в одном матче чемпионата мира в России и забил один гол.
- Ничего подобного. Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами, - сказал Исмаил. - Он присутствовал на всех матчах. Он ничего такого не сообщал руководству делегации.
Не было никакого разговора на эту тему. Я не знаю, откуда у CNN эта информация. Не стоит брать информацию о нем, кроме той, что есть в его Твиттере.
Отвечая на вопрос, означает ли его ответ, что Салах останется в сборной, Исмаил заявил: "Я вам скажу, что он даже сейчас с нами. Мы вместе ужинаем".
Египтяне, лишившиеся шансов на выход в плей-офф чемпионата мира, проведут заключительный матч группового этапа против Саудовской Аравии 25 июня в Волгограде.
Саудовская Аравия - Египет: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)
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https://russian.rt.com/sport/news/528311-egipet-smi-salah-egipet-kadyrov