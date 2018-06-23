Саутгейт сравнил известность Англии и Панамы

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сравнил известность своей команды и сборной Панамы перед встречей на ЧМ-2018.

- От Англии всегда требуют победы на чемпионате мира. В связи с успехами юношеской и молодежной команд растет ли давление? (сборная Англии U19 – чемпион Европы – прим. "СЭ")

-Действительно, от нас многого ждут. Высокие ожидание – нечто естественное для Англии. У нас и здесь молодой состав. А успехи молодых не давят, а наоборот, внушают оптимизм.

- Есть мнение, что сборная Англии не может никого удивить, потому что премьер-лига – самый популярный в мире турнир, возможности игроков всем хорошо известны. А вот Панама – команда-загадка, не так ли?

- Согласен, но это скорее относится к болельщикам. Специалисты изучают соперников в любом случае. Мы изучили Панаму, ее путь к этому чемпионату. Очень яростная и страстная команда. Но думаю, сюрпризов для нас не будет. Но вот игра точно получится тяжелой. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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