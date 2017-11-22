Саудовская Аравия после выхода на ЧМ-2018 уволила второго тренера за два месяца

Эдгардо Бауса уволен с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии, сообщает официальный сайт ФИФА. Аргентинец работал с командой всего два месяца, за который аравийцы провели пять игр. Под руководством Баусы Саудовская Аравия обыграла Латвию (2:0) и Ямайку (5:2) и уступила Гане (0:3), Португалии (0:3) и Болгарии (0:1).

Это вторая тренерская отставка в сборной за последние два месяца. В сентябре был уволен Берт ван Марвейк, под руководством которого Саудовская Аравия пробилась в финальную стадию чемпионата мира-2018.

Ранее после выхода на ЧМ-2018 со своих постов ушли главные тренеры сборных Сербии и Австралии - Славолюб Муслин и Ангелос Постекоглу соответственно.