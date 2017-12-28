Саудовская Аравия не смогла выйти из группы на Кубке наций Персидского залива

Сборная Саудовской Аравии проиграла Оману (0:2) в матче 3-го тура группового турнира Кубка наций Персидского залива. Ранее команда обыграла Кувейт (2:1), а также сыграла вничью с ОАЭ (0:0). Таким образом, аравийцы с 3 очками заняли третью строчку в квартете A, пропустив вперед Оман (6) и ОАЭ (5).

Напомним, сборная Саудовской Аравии является соперником России по групповому турниру чемпионата мира 2018 года. Команды встретятся между собой в матче-открытии турнира 14 июня. Также вместе с ними в группе A мирового первенства сыграют Египет и Уругвай.