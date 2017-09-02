"Сантьяго Бернабеу" овацией проводил Иньесту

Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста был заменен на 72-й минуте матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Италии. Вместо хавбека на поле вышел нападающий Альваро Мората. Эта игра стала для 33-летнего футболиста 170-й в национальной команде.

Отметим, что встреча проходит на стадионе "Реала" "Сантьяго Бернабеу", и игрока "Барселоны" болельщики проводили овацией, распевая его имя. В ответ Иньеста поблагодарил столичных фанатов аплодисментами.

Трансляция матча Испания – Италия