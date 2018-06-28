Салах пообещал приехать в гости к Кадырову

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что пригласил нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха в горы. Форвард пообещал еще раз приехать в Грозный, где во время чемпионата мира-2018 базировалась его команда.

- Мне нравится, как играет Роналду или Мохаммед Салах, который останавливался у нас в республике, - приводят "Известия" слова Кадырова. - Он очень умный, простой и спокойный парень. У выскочек и в футболе, и в шоу-бизнесе, и в любой другой сфере бывает короткая жизнь.

- В горы Мохаммеда Салаха приглашали?

- Приглашал. Но не в этот раз. Он сказал, что обязательно приедет. Сейчас идет чемпионат, они не имеют права. Он сказал, что ему очень понравилось и он приедет в республику на несколько дней. Это его слова.

Сборная Египта на ЧМ-2018 проиграла три матча - Уругваю (0:1), России (1:3) и Саудовской Аравии (1:2). Салах забил два мяча своей команды.

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