Салах конфликтует с Египетской футбольной ассоциацией

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах вступил в конфликт с Египетской футбольной ассоциацией, сообщает Ahram. Причина разногласий между сторонами - изображение футболиста на самолете EgyptAir, который перевозит футболистов национальной команды.

Ранее с обвинениями в адрес организации выступил агент Салаха, Рами Аббас, фирме которого принадлежат права. Представитель футболиста утверждает, что футбольные чиновники не могут бесплатно использовать его изображение. В ответ на это представитель ассоциации заявил, что Аббас ведет себя "непристойно".

Салах вмешался в конфликт и написал в своем Твиттере следующее: "Я очень рассторен тем, как обернулся этот вопрос. Думаю, подобные вещи должны решаться более деликатно". Министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз пообещал разобраться в этом конфликте.

- Салах является примером для египетской молодежи, - заявил Эль-Азиз. - Он любит свою страну и является идеальным представителем Египта.