Салах извинился перед болельщиками за провал на ЧМ-2018

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах принес извиения болельщикам за неудачное выступление команды на чемпионате мира-2018. Египтяне завершили турнир на последнем месте в группе А, не набрав ни одного очка.

- Хотели бы извиниться перед всеми египтянами, которые приехали поддержать нас, - приводит mena.or.eg слова Салаха. - Знаю, что им сейчас тяжело. Просто хочу сказать, что мы выши на ЧМ впервые за 28 ет. У некоторых игроков нет достаточного опыта. Мы вернемся в 2022 году.

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