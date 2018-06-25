Салах извинился и хочет сыграть на ЧМ-2022

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах извинился перед болельщиками за поражение от Саудовской Аравии в матче группового турнира чемпионата мира-2018 (1:2), сообщает mena.or.eg. Форвард стал автором единственного гола египтян и был признан лучшим футболистом матча. Египет проиграл все три встречи и занял последнее место в группе.

Также Салах заявил, что хочет пробиться и сыграть на чемпионате мира-2022 в Катаре. Ранее в СМИ появилась информация, что форвард рассматривает вариант ухода из сборной Египта по нефутбольным причинам.

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