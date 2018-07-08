Руслан Нигматуллин: "Смолова я не понимаю. Провальная игра на всем чемпионате, и как венец - пижонский поступок"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин раскритиковал форварда национальной команды Федора Смолова за незабитый пенальти в послематчевой серии 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Хорватии (1:1, пенальти - 3:4).
"Спасибо, ребята! Вы супер! Смолова я не понимаю. Провальная его игра на всем чемпионате и как венец - этот пижонский поступок в такой ответственнейший момент", - написал Нигматуллин в Твиттере.
Спасибо, ребята!– ⚽Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) 7 июля 2018 г.
Вы супер! 🇷🇺
P.S. Смолова я не понимаю. Провальная его игра на всем чемпионате и как венец - этот пижонский поступок в такой ответственнейший момент...