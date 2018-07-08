00:14 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Руслан Нигматуллин: "Смолова я не понимаю. Провальная игра на всем чемпионате, и как венец - пижонский поступок"


Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин раскритиковал форварда национальной команды Федора Смолова за незабитый пенальти в послематчевой серии 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Хорватии (1:1, пенальти - 3:4).

"Спасибо, ребята! Вы супер! Смолова я не понимаю. Провальная его игра на всем чемпионате и как венец - этот пижонский поступок в такой ответственнейший момент", - написал Нигматуллин в Твиттере.

Россия - Хорватия

 

Сборная России на чемпионате мира по футболу 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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