Россия - в группе мечты Сигурдссона на ЧМ-2018

Защитник "Рубина" и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон признался, что при жеребьевке чемпионата мира 2018 года хотел бы получить для своей страны простую группу. Игрок обороны казанцев объяснил свое желание тем, что он уже играл почти со всеми главными звездами мирового футбола.

Жеребьевка мирового первенства, при которой Исландия наряду с Данией, Коста-Рикой, Швецией, Тунисом, Египтом, Сенегалом и Ираном попала в третью корзину, состоится 1 декабря в Москве.

- Мы все очень ждем этой жеребьевки, - цитирует "Р-Спорт" Сигурдссона. - Каждый хочет, наконец, узнать, в какой группе окажется, и кого получат остальные. Когда я был помоложе, то мечтал сыграть против самых сильных команд, против самых звездных футболистов. Но сейчас мне за 30, я играл почти со всеми главными звездами мирового футбола, и, наверное, было бы лучше получить на жеребьевке самую простую группу, чтобы исландцы могли как можно дальше пройти по сетке чемпионата мира.

- Давайте назовем группу мечты по Рагнару Сигурдссону. Какую команду вы выбрали бы себе из первой корзины, где находятся команды России, Германии, Бразилии, Португалии, Аргентины, Бельгии, Польши и Франции.

- Сложный выбор. Я хотел бы сыграть против сборной Германии, но это же самый сильный соперник. А если я хочу пройти далеко, то выберу сборную России. Извините, парни (смеется).

- Теперь вторая корзина. Здесь Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Уругвай, Мексика и Хорватия.

- Я не очень хорошо знаю, насколько сильны эти команды. Может быть, выберу швейцарцев. Кажется, что они самые слабые в этой корзине.

- И корзина номер четыре: Сербия, Нигерия, Австралия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия.

- Так, сербы довольно сильны. Это я знаю точно. А насчет остальных команд…

- Может быть, Панама? О ней толком ничего не известно.

- А вдруг они преподнесут такой же сюрприз, как это сделали исландцы на чемпионате Европы-2016? Нельзя загадывать наверняка. Но хорошо, давайте я возьму в свою группу панамцев. Итак, в моей группе будут команды России, Швейцарии, Исландии и Панамы.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

Жеребьевка ЧМ-2018. Как это будет