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Россия - Саудовская Аравия: отрешенный Джикия на трибуне Лужников

Георгий ДЖИКИЯ. Фото Пресс-служба ФИФА
Георгий ДЖИКИЯ. Фото Пресс-служба ФИФА

Защитник "Спартака" Георгий Джикия посетит стартовый матч чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии.

Напомним, игрок не вошел в заявку национальной команды для участия в мировом первенстве. Джикия не успел восстановиться после разрыва передней крестообразной связки колена.

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00 по московскому времени

Сборная России на чемпионате мира по футболу //
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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
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