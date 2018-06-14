Россия - Саудовская Аравия: отрешенный Джикия на трибуне Лужников

Защитник "Спартака" Георгий Джикия посетит стартовый матч чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии.

Напомним, игрок не вошел в заявку национальной команды для участия в мировом первенстве. Джикия не успел восстановиться после разрыва передней крестообразной связки колена.

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00 по московскому времени

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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