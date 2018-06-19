Россия - Египет: лучшие бомбардиры чемпионата Англии забивают на четырех последних ЧМ

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах реализовал пенальти в матче чемпионата мира-2018 против России (1:3). Форвард в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии в составе "Ливерпуля". Таким образом, обладатели "золотой бутсы" в английской премьер-лиге забивают на четырех последних чемпионатах мира.

В 2006 году Тьерри Анри забил 3 гола, в 2010-м Дидье Дрогба отличился 1 раз, в 2014-м Луис Суарес - два раза.

Последний раз лучший бомбардир чемпионата Англии не забивал в 2002 году - Тьерри Анри не смог отличиться, как и вся сборная Франции.