Россия - Египет: Дзюба стал лучшим бомбардиром из действующих игроков сборной

Нападающий сборной России Артем Дзюба стал автором гола в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Египта. Для форварда это 13-й мяч за национальную команду. По этому показателю он сравнялся с Александром Мостовым и Романом Широковым.

Кроме того, Дзюба стал лучшим бомбардиром среди действующих футболистов сборной России. На один мяч меньше забили Федор Смолов и Александр Кокорин, не поехавший на ЧМ-2018 из-за травмы.

Среди действующих футболистов больше забивал только Андрей Аршавин (17), но он не вызывался в национальную команду с 2012 года.

"СЭ" ведет онлайн-трансляцию матча Россия - Египет