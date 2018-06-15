"Роналду - бог? Это слишком громкое слово". Мнение Паулу Барбозы

Известный агент Паулу Барбоза - об игре Криштиану Роналду, который оформил хет-трик в матче группы В ЧМ-2018 Португалия - Испания (3:3).

- Вы не раз критиковали лидера "Реала" за выступления в сборной. Сегодня он - бог?

- Это слишком громкое слово. Но нужно смотреть на вещи объективно. Он сыграл блестяще, очень хорошо, на команду. Признаю - сегодня Криштиану стал лучшим, продемонстрировал, что способен изменить ход событий.

- Результат закономерен?

- Да. Ничья – по делу. Обе команды создавали моменты, показали классный футбол. И было бы несправедливо, если бы Испания взяла три очка.

- Сейчас поднимается шум вокруг первого гола Диегу Косты…

- Ох. В Португалии шутят и недоумевают: для чего тогда вводили ВАР? Мы же видели, что Диегу Коста фолил на Пепе. Может быть, смотрели другой матч? Гол, бесспорно, красив, но форвард нарушал правила.

- Как далеко может пройти Португалия с таким Роналду?

- Этот результат очень важен для нашей сборной. Испания - более чем серьезный соперник, который претендует на чемпионство. А мы ей не проиграли, смотрелись очень достойно. Это хорошо. Но рано говорить о перспективах. Впереди еще Марокко и Иран, тренер которого Карлуш Кейруш прекрасно знает всех португальских футболистов. Посмотрим. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Роналду догнал Пушкаша в списке лучших бомбардиров в истории европейских сборных

Все о ЧМ-2018 по футболу - здесь