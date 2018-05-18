Роналдинью: "Отрицательно отношусь к системе видеоповторов"

Легенда мирового футбола Роналдинью на пресс-конференции в Краснодаре, куда он приехал в рамках рекламной кампании известной торговой сети, подчеркнул, что отрицательно относится к системе видеоповторов, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Знали ли вы что-либо о городе Краснодаре до приезда сюда? И слышали ли что-нибудь о стадионе футбольного клуба "Краснодар"?

– Да, с самого начала я знал от многих бразильцев, которые здесь играли, о городе. К сожалению, не имел еще возможности познакомиться с инфраструктурой футбольного клуба "Краснодар". Вчера приехал вечером, сегодня с утра начали работать. Надеюсь позже все увидеть.

– Какое отношение у вас к системе видеоповторов?

– Я отрицательно отношусь к этому. У всех есть право на ошибку. Здесь спорные моменты важны, в футболе всегда так было.

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