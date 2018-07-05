Ромелу Лукаку: "Не думаю, что игра с Бразилией самая важна в карьере"

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку отметил, что матч 1/4 финала чемпионата мира против Бразилии не самая важная в карьере, поскольку в случае победы у бельгийцев будут еще более ответственные встречи. Команды сыграют 6 июля в Казани.

- Мы готовимся играть против бразильцев как команда. У нас хороший сыгранный состав, так что у нас есть все, чтобы выполнить задачу, - цитирует "Р-Спорт" Лукаку. - Завтра мы играем с лучшей командой чемпионата, это будет проверкой для нас. Не думаю, что это самая важная игра в карьере. Если мы победим, то через несколько дней у нас может быть еще более важная игра. Мы понимаем, что у нас сложный соперник, но верим в себя и считаем, что достаточно сильны, чтобы добиться нужного результата. Сделаем все для нашей страны, чтобы победить.

Бразилия - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)