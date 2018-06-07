Роман Зобнин: "Для нас Египет - не колхоз"

Полузащитник сборной России и "Спартака" Роман Зобнин ответил на вопросы журналистов после очередной тренировки национальной команды на базе в Новогорске.

- Владислав Радимов посмотрел на крупное поражение Египта от Бельгии и задался вопросом: "И мы этот колхоз не обыграем?!"

- Мы Египет колхозом не считаем. Пусть считают, как угодно. У нас свои задачи. Когда допускаем ошибки, тренер на них указывает. Считаю, в матче с Турцией мы играли получше, чем с Австрией, а в третьем матче будем играть еще лучше! Готовимся.

- Критику после матчей читаете?

- Нет, вообще перестал читать прессу.

- Есть уверенность, что выйдем из группы?

- Слушайте, если бы еще у нас самих не было уверенности... Будем выходить и побеждать! (Филипп ПАПЕНКОВ)

