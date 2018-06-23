Родриго Морено: "Конечно, я хочу играть, но я счастлив за Косту"

Нападающий сборной Испании Родриго Морено сказал, что он рад за своего партнера по команде Диегу Косту. В двух матчах ЧМ-2018 Коста забил три мяча.

- Конечно, я хочу играть. Но Коста нашел свой лучший момент, - цитирует игрока официальный сайт ФИФА. - Я счастлив за него, потому что его успех - это успех всей команды.

25 июня сборная Испании в Калининграде сыграет со сборной Марокко. Игра начнется в 21.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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