Роберто Карлос: "Пришло время Бразилии выиграть чемпионат мира"

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос считает, что игра бразильцев поменялась. По его мнению, пентакампеоны стали слишком много времени уделять обороне.

– Мы немного отошли от классического бразильского футбола. Наш футбол – это атака, но зато мы стали лучше играть в защите, – цитирует ESPN Роберто Карлоса. – Я надеюсь, что наша сборная одержит победу на чемпионате мира. Мы не выигрывали с 2002 года. Считаю, что время пришло. Наша победа вполне возможна.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В группе B Бразилия сыграет со Швейцарией (17 июня), Коста-Рикой (22 июня) и Сербией (27 июня).

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