Роберт Просинечки: "У Хорватии есть хороший шанс выиграть чемпионат мира"

Бывший полузащитник сборной Хорватии Роберт Просинечки считает, что команда может обыграть сборную Франции в финале ЧМ-2018.
- Мы попали в финал чемпионата мира! Не верится. Я в восторге, и еще ничего не закончилось, - цитирует экс-футболиста официальный сайт ФИФА. - Мы можем стать чемпионами мира. Я в этом уверен. У нас есть хороший шанс.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)
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Дополнительная информация
https://ru.fifa.com/worldcup/matches/match/300331552/#match-liveblog