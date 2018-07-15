Роберт Просинечки: "У Хорватии есть хороший шанс выиграть чемпионат мира"

Бывший полузащитник сборной Хорватии Роберт Просинечки считает, что команда может обыграть сборную Франции в финале ЧМ-2018.

- Мы попали в финал чемпионата мира! Не верится. Я в восторге, и еще ничего не закончилось, - цитирует экс-футболиста официальный сайт ФИФА. - Мы можем стать чемпионами мира. Я в этом уверен. У нас есть хороший шанс.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)