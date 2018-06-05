Раздевалка сборной России перед матчем с Турцией

Пресс-служба сборной России опубликовала в Твиттере фотографии из раздевалки команды перед товарищеским матчем с Турцией. Команда выйдет на поле стадиона ЦСКА в красной форме, вратарь - в зеленой.

Эта игра станет одним из этапов подготовки национальной команды к чемпионату мира-2018. Сборная России в групповом турнире сыграет со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Россия – Турция: онлайн-трансляция матча - 5 июня 2018 в 19.00 //

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