Район морского порта в Сочи станет пешеходным на время чемпионата мира

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вячеслав Бауэр заявил, что на время чемпионата мира район морского порта в Сочи будет закрыт для проезда автотранспорта. Здесь будет проводиться фестиваль болельщиков, где гости мирового первенства смогут посмотреть трансляции матчей и послушать концерты российских и зарубежных звезд.

- Весь квадрат в районе Морпорта будет пешеходным на полтора месяца – с 1 июня по 16 июля, - цитирует официальный сайт администрации Сочи. - Автолюбителям необходимо заранее продумывать маршруты объезда. Рекомендуется вообще на это время отказаться от личного транспорта и пользоваться общественным.

На площадке Фестиваля болельщиков смогут одновременно находиться до 10 тысяч человек.

Отмечтим, что исключение по запрету на транспорт будет сделано для свадебных кортежей – разрешение на проезд к расположенному неподалеку ЗАГСУ надо получать заранее.