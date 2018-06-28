Рамзан Кадыров: "Салах сказал, что обязательно еще раз приедет в Чечню"

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью "Известиям" отметил, что нападающему сборной Египта Мохамеду Салаху понравилось в Грозном. Египтяне базировались в этом городе во время чемпионата мира-2018.

— За сборную России мы болеем, как говорится, по умолчанию. А игра каких еще сборных вам нравится?

— Я не болею за команды. Мне нравится, как играет Роналду или Мохаммед Салах, который останавливался у нас в республике. Он очень умный, простой и спокойный парень. У выскочек и в футболе, и в шоу-бизнесе, и в любой другой сфере бывает короткая жизнь. Мне нравится, как играет наша команда "Ахмат". А так я смотрю, как играют футболисты.

— В горы Мохаммеда Салаха приглашали?

— Приглашал. Но не в этот раз. Он сказал, что обязательно приедет. Сейчас идет чемпионат, они не имеют права. Он сказал, что ему очень понравилось и он приедет в республику на несколько дней. Это его слова.

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