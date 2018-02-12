Рамзан Кадыров: "Чечня обеспечит наилучший прием для сборной Египта"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отметил, что у региона имеется колоссальный опыт в проведении самых масштабных международных мероприятий. Кадыров также добавил, что Чечня обеспечит наилучший прием для сборной Египта во время чемпионата мира-2018.

- Решение сборной Египта базироваться в Грозном имеет большое значение для имиджа нашей республики, - цитирует ТАСС Кадырова. - Это является свидетельством международного признания успехов Чеченской Республики в сфере развития и популяризации спорта, основу которым заложил наш первый президент, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Мы должны обеспечить прием команды-участницы на самом высоком уровне, согласно нашим вековым традициям гостеприимства.

У нас уже имеется колоссальный опыт в проведении самых масштабных международных мероприятий. Уверен, проблем не возникнет. Тем не менее, мы должны сделать так, чтобы у гостей остались самые приятные впечатления о нашей республике. Уверен, мы сможем обеспечить базирование сборной Египта в нашей республике на самом высоком уровне.

Напомним, что сборная Египта во время чемпионата мира-2018 будет базироваться в Грозном. Для размещения команда выбрала гостиницу The Local Hotel, которая откроется в Грозном в марте 2018 года. Она находится рядом с тренировочной базой "Ахмат-Арена". Соперниками египтян по группе А стали команды России, Уругвая и Саудовской Аравии.