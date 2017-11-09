Ракитич - в "старте" сборной Хорватии на матч с Грецией

Полузащитник Иван Ракитич вошел в стартовый состав сборной Хорватии на первый стыковой матч против Греции за право сыграть на чемпионате мира 2018 года. Встреча состоится сегодня, 9 ноября, в Загребе на стадионе "Максимир".

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

Хорватия: Субашич - Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич - Крамарич, Ракитич, Брозович, Перишич, Модрич - Калинич.

Греция: Карнезис - Маниатис, Пападопулос, Папастатопулос, Тзавеллас - Зека, Тзиолис, Самарис, Фортунис, Стафилидис - Митроглу.

Напоним, ответный матч между командами состоится 12 ноября в Греции.

Трансляция матча Хорватия - Греция