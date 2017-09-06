Рагнар Сигурдссон: "Исландия может финишировать как на первом месте, так и на четвертом"

Защитник сборной Исландии Рагнар Сигурдссон после победы над Украиной (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 отметил, что команде необходима была победа после поражения от Финляндии (0:1). Он также добавил, что секрет сборной в том, что игроки организованно обороняются и хорошо знают друг друга.

Отметим, что Сигурдссон оформил дубль во встрече.

– После неудачного результата с Финляндией нам было нужно добиться победы, – приводит "Динамомания" слова Сигурдссона. – В такой игре много моментов не бывает, но нам удалось забить два мяча во втором тайме. Мы рады трем очкам.

– Какие шансы у Исландии на выход из группы?

– Это очень тяжелая группа. Все команды борются за выход на чемпионат мира. Мы можем финишировать как на первом месте, так и на четвертом. Все решится в последних матчах.

– В чем секрет успеха Исландии?

– Мы очень организованно обороняемся и хорошо знаем друг друга.