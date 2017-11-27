Рагнар Сигурдссон: "Исландии повезло в отборе к ЧМ-2018"

Защитник "Рубина" и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон сказал, что в пользу его национальной команды в отборочном турнире к чемпионату мира 2018 года сложилось множество мелких факторов. Исландцы в отборочной группе I к турниру в России заняли первое место, опередив Хорватию, Украину, Турцию, Финляндию и Косово. Команда впервые в своей истории попала на мировое первенство.

- Если честно, то нам очень повезло в отборочном цикле, - цитирует "Р-Спорт" Сигурдссона. - Помните наш матч с финнами дома? Мы проигрывали со счетом 1:2, а в конце матча забили два гола. И что касается моего гола, то я не уверен, что мяч пересек линию ворот полностью. Конечно, в ответной игре уже повезло финнам, но потом они помогли нам в матче с хорватами, когда сыграли вничью. В общем, было много мелких деталей и факторов, которые сложились в нашу пользу.

Наш главный тренер Хеймир Хадльгримссон очень умен и отлично ладит с футболистами. Он дает нам все, что мы хотим, и игроки счастливы. А когда игроки счастливы, они показывают хороший футбол. Для меня это причина номер один нашего успешного выступления. А еще мы продолжаем играть в наш футбол, мы верим в этот стиль, и поэтому побеждаем. У всех игроков одна цель, одно понимание успеха.

Жеребьевка чемпионата мира 2018 года, при которой Исландия наряду с Данией, Коста-Рикой, Швецией, Тунисом, Египтом, Сенегалом и Ираном попала в третью корзину, состоится 1 декабря в Москве.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

Жеребьевка ЧМ-2018. Как это будет