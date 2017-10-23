Раджа Наингголан: "Боюсь пропустить очередной чемпионат мира"

Полузащитник "Ромы" и сборной Бельгии Раджа Наингголан выразил опасения по поводу возможного непопадания на чемпионат мира-2018. Игрок не был вызван в сборную на последние матчи отборочного турнира из-за того, что пропустил теоретическое занятие перед поединком с Эстонией (2:0).

- Не хочу начинать очередные споры, - цитирует Football Italia Наингголана. - Мартинес заявил, что принял техническое решение, но у меня в любом случае есть к нему вопросы. Боюсь, что в нынешней ситуации я могу пропустить еще один чемпионат мира. Но у нас сильная сборная с яркими индивидуальностями.