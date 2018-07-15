Путин и Черчесов встретились на финале ЧМ-2018. Фото

Президент России Владимир Путин встретился с главным тренером российской национальной команды Станиславом Черчесовым на финальном матче чемпионата мира-2018 в "Лужниках".

Теперь и официально - ты просто космос, Стас! pic.twitter.com/l63ixE1t08 – Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 июля 2018 г.

В финале турнира сборная Франции обыграла команду Хорватии (4:2).

Сборная России на чемпионате мира дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).

Все о чемпионате мира по футболу-2018