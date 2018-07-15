21:02 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Путин и Черчесов встретились на финале ЧМ-2018. Фото


Президент России Владимир Путин встретился с главным тренером российской национальной команды Станиславом Черчесовым на финальном матче чемпионата мира-2018 в "Лужниках". 

В финале турнира сборная Франции обыграла команду Хорватии (4:2).

Сборная России на чемпионате мира дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).

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