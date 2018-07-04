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"Принципиально не смотрю матчи сборной России". Украинский тренер - о ЧМ-2018


Украинский тренер Мирон Маркевич, возглавлявший "Металлист" и "Днепр", признался, что смотрит почти все матчи чемпионата мира-2018. Исключение составляют игры, в которых принимает участие сборная России.

Я смотрю чемпионат мира. Мне важно смотреть матчи, как специалисту. Это футбол, - цитирует Маркевича Tribuna.com. - Но матчи сборной России не смотрю, ни одного не видел. Принципиально. Да и нет там на что смотреть.

Сборная России вышла в 1/4 финала чемпионата мира, обыграв Испанию (1:1, 4:3 пен.). В четвертьфинале она встретится с командой Хорватии (7 июля, Сочи).

Россия - Хорватия

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