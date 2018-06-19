Принцесса Японии посетила мордовский краеведческий музей

Принцесса Японии Хисако Такамадо после матча чемпионата мира между сборными Колумбии и Японии (1:2) в Саранске посетила мордовский республиканский краеведческий музей имени Воронина, сообщает "Столица С".

Принцесса осмотрела экспозицию музея, в том числе футбольные плакаты разных лет. Больше всего августейшей особе понравился плакат чемпионата мира-2018, на котором изображен легендарный вратарь Лев Яшин. Интерес японской принцессы к чемпионату мира не случаен – она является почетным председателем японской ассоциации футбола, а также посещает все мировые первенства с 1998 года.

Напомним, что до визита Хисако Такамадо члены японской императорской семьи не посещали Россию более ста лет.

Ранее сообщалось, что принцесса также намерена посетить матч между Японией и Сенегалов 24-го июня в Екатеринбурге.