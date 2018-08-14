Президент ВАДА: "Антидопинговые службы на ЧМ-2018 в России сработали хорошо"

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди отметил, что антидопинговая работа на чемпионате мира по футболу в России была организована хорошо. По его словам, подозрений в нарушении правил нет.

Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля. Сборная России на домашнем турнире дошла до четвертьфинала.

- В Международной федерации футбола (ФИФА) существует такая система, что они проверяют спортсменов только на мировых чемпионатах, - цитирует ТАСС Риди. - В период между чемпионатами проверок не так много. На мировых первенствах же у них много своих экспертов, в основном медицинских, и я уверен, что тестирование игроков было проведено ФИФА грамотно, согласно их собственным правилам. Образцы были проанализированы в лаборатории в Лозанне, так как московская лаборатория еще не имеет аккредитации.

Мне никаких результатов еще не поступало, но, насколько мне известно, проверка первой партии проб не выявила позитивных случаев на допинг. Это хорошо.