11:40 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Президент ВАДА: "Антидопинговые службы на ЧМ-2018 в России сработали хорошо"


Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди отметил, что антидопинговая работа на чемпионате мира по футболу в России была организована хорошо. По его словам, подозрений в нарушении правил нет.

Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля. Сборная России на домашнем турнире дошла до четвертьфинала.

- В Международной федерации футбола (ФИФА) существует такая система, что они проверяют спортсменов только на мировых чемпионатах, - цитирует ТАСС Риди. - В период между чемпионатами проверок не так много. На мировых первенствах же у них много своих экспертов, в основном медицинских, и я уверен, что тестирование игроков было проведено ФИФА грамотно, согласно их собственным правилам. Образцы были проанализированы в лаборатории в Лозанне, так как московская лаборатория еще не имеет аккредитации.

Мне никаких результатов еще не поступало, но, насколько мне известно, проверка первой партии проб не выявила позитивных случаев на допинг. Это хорошо.

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5454697

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