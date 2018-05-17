Президент Татарстана: "Подготовка Казани к ЧМ-2018 вышла на финишную прямую"

Президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что столица республики Казань вышла на финишную прямую в подготовке к чемпионату мира-2018.

- Что касается города Казани, то отмечу, что подготовка к этому событию вышла на финишную прямую, - цитирует ТАСС Минниханова. - Еще до этого, в 2016 году, была произведена замена футбольного покрытия с использованием технологии дополнительного укрепления методом "прошивки" и в соответствии с рекомендациями STRI (Институт исследования спортивных покрытий) ведется его обслуживание.

Мы должны сделать все, чтобы наши гости не только посещали футбольные матчи, но и познакомились с древней и богатой историей города, оригинальной самобытной культурой народов, проживающих на ее территории, и, конечно же, национальной кухней. Поэтому в эти дни в Казани пройдут различные фестивали и концерты, музейные регаты и уличные кинопоказы.

Казань примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Франция - Австралия (16 июня), Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня) и Корея - Германия (27 июня). Также на стадионе состоятся игра 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей