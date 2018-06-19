Президент Сенегала посетил матч своей сборной с Польшей

Президент Сенегала Маки Салл посетил матч группового турнира ЧМ-2018 с Польшей, сообщает пресс-служба ФИФА. Также на матче присутствует генсек ФИФА Фатма Самура и бывшие футболисты Дидье Дрогба, Лотар Маттеус, Нуну Гомеш и Бебето.
Также в качестве гостя встречи, проходящей в Москве, заявлен президент ФИФА Джанни Инфантино, который присутствовал на матче между Колумбией и Японией (1:2) в Саранске.
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- Дидье Дрогба
- Сборная Японии (Футбол)
- Лотар Маттеус
- Сборная Польши (Футбол)
- Нуну Гомеш
- Джанни Инфантино
- Сборная Колумбии (футбол)