Президент Сенегала посетил матч своей сборной с Польшей

Президент Сенегала Маки Салл посетил матч группового турнира ЧМ-2018 с Польшей, сообщает пресс-служба ФИФА. Также на матче присутствует генсек ФИФА Фатма Самура и бывшие футболисты Дидье Дрогба, Лотар Маттеус, Нуну Гомеш и Бебето.

Также в качестве гостя встречи, проходящей в Москве, заявлен президент ФИФА Джанни Инфантино, который присутствовал на матче между Колумбией и Японией (1:2) в Саранске.

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