Президент России играет в футбол. Видео

ФИФА выпустила ролик, который посвящен 100 дням до старта чемпионата мира-2018 в России. Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах.

На видео легенды футбола набивают мяч 100 раз. В ролике из россиян принял участие бывший футболист "Спартака" и сборной России Дмитрий Аленичев. В конце видео показано, как мячом в Кремле перебрасываются Президент РФ Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино.

Матч открытия мирового первенства между сборными России и Саудовской Аравии пройдет в Москве на стадионе "Лужники" 14 июня.

100 дней до приказа. О готовности стадионов ЧМ-2018