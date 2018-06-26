Посол Хорватии подарил губернатору Ростовской области шарф болельщика

Чрезвычайный и полномочный посол Хорватии в России Тончи Станичич подарил губернатору Ростовской области Василию Голубеву шарф сборной перед матчем группового турнира чемпионата мира-2018 Исландия - Хорватия. Игра состоится в Ростове-на-Дону 26 июня. Делегация посольства прибыла в Ростовскую область во вторник.

Голубев в ответ подарил послу фотоальбом "Ростовская область глазами губернатора".

Исландия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 26 июня 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 21.00 (время московское)