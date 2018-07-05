После окончания ЧМ-2018 "Волгоград Арена" станет базой "Ротора"

В Управлении пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области рассказали, как будет использоваться "Волгоград Арена" после чемпионата мира.

– "Волгоград Арена" после ЧМ-2018 станет базой для команды "Ротор", которая будет выступать на этом стадионе в ФНЛ уже сезоне-2018/19, – сообщили в пресс-службе. – Также арена после чемпионата будет использоваться не только как спортивный объект, но и в качестве многофункционального комплекса для проведения разнообразных культурно-массовых мероприятий. Вокруг стадиона сформирована удобная и красивая новая зона отдыха, включающая парк у подножия Мамаева кургана, обновленный городской центральный парк культуры и отдыха, новые набережные и модернизированный бассейн.

– Отметим также, что новый рекреационный кластер, ядром которого является стадион, имеет хорошую транспортную доступность: в ходе подготовки к ЧМ построена рокадная дорога, реконструирована железнодорожная платформа "Мамаев курган", обновленная по самым современным требованиям к комфорту и безопасности пассажиров, – добавили в пресс-службе. (Арман МКРТЧЯН)