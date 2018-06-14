Португалия - самая популярная сборная в социальных сетях

Сборная Португалии является самой популярной командой, представленной на чемпионате мира-2018, согласно данным из социальный сетей. Как сообщает Marca, игроки этой сборной имеют около 360 миллионов поклонников в Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме.

Большая часть подписчиков приходится на португальского нападающего Криштиану Роналду - около 320 миллионов человек. Он опережает бразильца Неймара (192 миллиона) и аргентинца Лионеля Месси (181 миллион).

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Сборная Португалии сыграет в группе B с командами Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва, "Лужники") и Ирана (25 июня, Саранск).

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