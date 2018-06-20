Прогноз "Фонбет": букмекеры уверены, что матч будет низовым

20 июня на стадионе "Лужники" сборная Португалии сыграет со сборной Марокко в рамках второго тура группы B. Встреча начнется в 15.00 по московскому времени.

Кто победит?

"Фонбет" считает, что в матче победит сборная Португалии. На победу португальцев можно поставить за 1.65, на победу Марокко – за 5.80, на ничью – за 3.70. Большинство клиентов "Фонбет" тоже уверено в победе сборной Португалии. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 98% выбрали португальцев, 1,5% – Марокко и 0,5% – ничью.

Сколько забьют голов?

Букмекеры "Фонбет" предполагают, что команды забьют меньше трех мячей. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.70, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 2.15. Большинство клиентов "Фонбет", наоборот, считает, что матч будет результативным. На тотал больше 2,5 поставили 88% игроков, на тотал меньше 2,5 – всего 12%.

На что ставят в "Фонбет"?

Самой популярной стала ставка на победу сборной Португалии – ее выбрал 81% клиентов "Фонбет". 7% игроков поставили на то, что португальцы не проиграют, 5% – на победу сборной Португалии с форой (-1). Тотал больше 2,5 предпочли 4% клиентов "Фонбет", тотал больше 1,5 выбрали 3% игроков.

А сколько ставят?

Самая крупная ставка – на победу сборной Португалии. Она входит в экспресс на сумму 500 000 рублей. В среднем на матч сборных Португалии и Марокко ставят 884 рубля.

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