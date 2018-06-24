Польша – Колумбия: прямая трансляция (видео)

В воскресенье, 24 июня, завершится второй тур чемпионата. В последними в рамках него на поле выйдут Польша и Колумбия – обе команды проиграли на старте турнира, если какая-то проиграет и сегодня, то покинет чемпионат мира, а третий тур для нее станет формальностью. Судьбоносная игра состоится на "Казань Арене" и начнется в 21.00 по Московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Польша – Колумбия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Польша – Колумбия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!