Полиция пока не нашла бандитов, расстрелявших болельщиков сборной Мексики

Полиции пока не удалось найти виновников стрельбы в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес, сообщают местные СМИ. Жертвами вооруженных преступников стали футбольные болельщики, следившие за матчем чемпионата мира.

Ранее стало известно, что в результате вооруженных атак погибли не менее 14 человек. Большинство из них в этот момент смотрели матч ЧМ-2018 Корея – Мексика (1:2). Всего состоялось три нападения. В результате первого из них погибли шесть человек, которые пришли смотреть футбол. Еще два человека были ранены.

Почти в то же время неизвестный подъехали к салону красоты, где также собрались люди посмотреть матч, и убили пять человек. По словам очевидцев, убийцы подъехали на голубом фургоне.

Несколькими часами ранее три человека на окраине города были расстреляны во время вечеринки. Полиция проводит расследование по этому поводу. Город считается одним из самых криминальных в мире. В июне там произошло 116 убийств.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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