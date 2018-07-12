Полиция не зафиксировала нарушений порядка во время матча ЧМ-2018 Хорватия - Англия

Полицейские не зафиксировали нарушений общественного порядка во время полуфинального матча ЧМ-2018 по футболу между сборными Хорватии и Англии, который проходил на московском стадионе "Лужники", сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

В среду, 11 июля, хорваты одержали победу над командой Англии в дополнительное время со счетом 2:1 и впервые в своей истории вышли в финал чемпионатов мира.

"Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан при проведении футбольного матча. Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено", - говорится в сообщении.