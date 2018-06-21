Поль Погба: "Мы сейчас просто рады, что начали чемпионат мира с двух побед"

Полузащитник сборной Франции Поль Погба заявил, что команда рада двум победам в двух стартовых поединках чемпионата мира. Ранее французы одолели Австралию (2:1), а сегодня оказались сильнее Перу (1:0). Таким образом, Погба и компания гарантировали себе участие в плей-офф.

- Мы сейчас просто очень рады, что начали чемпионат мира с двух побед. Здесь очень много сильных команд, которым пока удалось выиграть только один стартовый матч из двух, - цитирует "Р-Спорт" Погба. - Соперник был хорош, и мы действовали хорошо как команда, добились нужного нам результата, зная, что придется играть очень компактно.

Французам осталось провести последнюю игру группового этапа против Дании. Матч пройдет 26 июня в московских "Лужниках".

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