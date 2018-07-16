Победа сборной Франции на ЧМ-2018 принесла россиянину почти 15 миллионов рублей

Директор по маркетингу БК "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о самом крупном выигрыше на чемпионате мира по футболу. По ее словам, клиент компании поставил 2,85 миллиона рублей на то, что Франция станет чемпионом мира, с коэффициентом 5,25.

"Ставка была сделана в начале июля, уже после завершения группового этапа. Выплата составила 14 962 500 рублей. Это самый крупный выигрыш по ставке на ЧМ-2018 в российской БК", – сказала Якиревич.

Она также отметила, что в БК "Фонбет" максимально возможная сумма выплаты по ставкам на ЧМ-2018 составляла 15 миллионов рублей. Это крупнейший показатель среди российских БК.

По словам Якиревич, финальный день стал рекордным по выплатам. Это связано с тем, что помимо ставок на матч компания рассчитала и множество долгосрочных ставок.

"В финале 80% клиентов ставили на победу Франции, было много ставок на позиции "обе забьют", тоталы больше 2,5 и 3,5 и на победу Франции с минусовыми форами. Тем не менее, результаты по итогам лайва нельзя назвать сильно убыточными, мы приняли примерно поровну на победу Франции и победу Хорватии в основное время матча", – добавила Якиревич.

Что касается итогов турнира, то оборот ставок на ЧМ-2018 превзошел показатель ЧМ-2014 примерно в два раза. В то же время турнир оказался прибыльным для букмекера.