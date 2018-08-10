Перуанец вернулся в Россию за бездомным щенком, найденным во время ЧМ-2018

Спустя четыре недели после окончания чемпионата мира-2018 в Москву вернулся перуанский болельщик Рикардо Лазо, чтобы забрать бродячую собаку. Он спас ее от голодной смерти в Сочи.

Как сообщает НТВ, болельщик шел по улицам Сочи после победы сборной Перу над Австралией. Он увидел собаку и, присмотревшись, понял, что у нее проблемы с лапами. Лазо отвез собаку в ветклинику и оплатил лечение. Но забрать с собой в Лиму собаку он тогда не смог - не было возможности оформить документы. Все это время за псом ухаживали сотрудники благотворительного фонда "Вольное дело". Там же собаке дали имя – Бусинка.

Теперь же перуанец преодолел 13 000 километров, чтобы забрать Бусинку в Перу. У него дома уже есть три собаки. Их он тоже подобрал на улице.