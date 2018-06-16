Перу – Дания: сборная Фарфана не забила пенальти и проиграла

Сборная Перу в матче чемпионата мира в Саранске уступила Дании (0:1).
Единственный гол на счету Юссуфа Поульсена. В первом тайме перуанец Кристиан Куэва не реализовал пенальти, назначенный после видеоповтора.
Южноамериканский форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан провел на поле почти всю встречу.
Чемпионат мира-2018
Группа С
Гол: Поульсен, 59.
Нереализованный пенальти: Куэва, 45+1 (мимо).
Перу: Гальесе, Адвинкула, Рамос, Родригес, Трауко, Каррильо, Йотун, Тапия (Акино, 87), Куэва, Флорес (Герреро, 62), Фарфан (Руидиас, 85).
Дания: Шмайхель, Дальсгор, Кьер, Кристенсен (Йергенсен Занка, 81), Стрюгер Ларсен, Поульсен, Делэйни, Квист (Шене, 35), Эриксен, Систо (Брейтуэйт, 67), Йергенсен.
Предупреждения: Тапия, 38. Делэйни, 86. Поульсен, 90+3.
Судьи: ГАССАМА (Гамбия), Этшиали (Алжир), Бирумушаху (Бурунди).
ВАР: Цвайер. Данкерт, Борш (все Германия), Маккели (Голландия).
16 июня. Саранск. Стадион "Мордовия Арена".
Пенальти в ворота Дании: арбитр увидел фол только на мониторе //
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