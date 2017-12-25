Пеле: "России под силу выиграть ЧМ-2018"

Трехкратный чемпион мира Пеле считает, что сборная России в состоянии выиграть чемпионат мира-2018. Однако в числе фаворитов он назвал другие команды.

- Думаю, выиграть чемпионат мира по силам многим командам, в том числе и России, - цитирует RT Пеле. - Наверное, стоит упомянуть Германию... Любая команда хочет стать обладателем трофея и выступить на пределе своих возможностей. Но в футболе никогда нельзя ничего гарантировать – сплошные сюрпризы.

Также Пеле предположил, что его Бразилия дойдет до финала чемпионата мира и встретится с европейской сборной - Германией, Францией или Испанией.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.