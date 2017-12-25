Пеле: "России под силу выиграть ЧМ-2018"

Трехкратный чемпион мира Пеле считает, что сборная России в состоянии выиграть чемпионат мира-2018. Однако в числе фаворитов он назвал другие команды.
- Думаю, выиграть чемпионат мира по силам многим командам, в том числе и России, - цитирует RT Пеле. - Наверное, стоит упомянуть Германию... Любая команда хочет стать обладателем трофея и выступить на пределе своих возможностей. Но в футболе никогда нельзя ничего гарантировать – сплошные сюрпризы.
Также Пеле предположил, что его Бразилия дойдет до финала чемпионата мира и встретится с европейской сборной - Германией, Францией или Испанией.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/463979-pele-rossiya-sposobna-kubok-mira
паоло росси
фурсенко укусил пеле)
18:10
aramomania
Пеле накурился по ходу)) Или очень хочет чтобы Бразилия стала чемпионом мира по хоккею) Пусть ставит на Россию тогда, если он честно так думает)
18:01
ALEX***di.ru
Сборная Бразилии ударными темпами готовится к ЧМ по хоккею 2018 в Дании !!!
17:07
Проба положительна
Сколько за такое высказывание? Сам, наверное, долго ржал)
17:07
Котопес
Россия выйдет из группы но проиграет в 1/8 сказал я
17:03
Солёный
Спроси его, например, Габон Тудей, то было бы "... в том числе и Габону..." )))))
16:59
Очень плохой мальчик
Всегда считал Пеле адекватным до этого высказывания.
16:57
xStream
И тебя, Великий, тоже с Новым Годом!
16:53
СЕРЖАНТ76
Да уж старенький стал Пеле. Или может быть забыл про что его спросили.
16:47
spetrov
Излучение Гаврилова-Черенкова - Пеле - классный мужик, он всегда хорошо относился к России (раньше - СССР). Это, конечно, его реверанс в нашу сторону ----- Да он и всегда подобные вещи говорил про многих. Так что серьезно его слова не надо воспринимать. Популяризатор футбола. В подобном, видимо, видит и свое предназначение. /// но если мы выйдем в четвертьфинал - Это вряд ли.
16:42
Спринт
Пеле наверное хочет, что бы чемпионом Мира по хоккею стала сборная Бразилии. И у неё в этом шансов больше, чем у нынешней сборной России стать чемпионом Мира в футболе. Даже из группы российские игроки выйдут только при корейском варианте судейства, образца ЧМ - 2002.
16:38
Излучение Гаврилова-Черенкова
Пеле - классный мужик, он всегда хорошо относился к России (раньше - СССР). Это, конечно, его реверанс в нашу сторону, но если мы выйдем в четвертьфинал, то дальше можем пройти очень далеко.
16:36
maximus
... по хоккею
16:29
oleg.bob
Насколько Пеле великий футболист, настолько и плохой прогнозёр! Это общеизвестно.
16:28
Stiffupperlip
Пока ещё бразильцы не стали чемпионами мира по хоккею, поэтому нам ничего не светит - по словам того же Пеле, только четвертьвековой давности .
16:25
Andre_Saratov
А что, сборная Бразилии уже стала чемпионом мира по хоккею?
16:25
при счете 0:4 судья сломал игру
Проблемы со здоровьем дают о себе знать...
16:19