16:12 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Пеле: "России под силу выиграть ЧМ-2018"

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Трехкратный чемпион мира Пеле считает, что сборная России в состоянии выиграть чемпионат мира-2018. Однако в числе фаворитов он назвал другие команды.

- Думаю, выиграть чемпионат мира по силам многим командам, в том числе и России, - цитирует RT Пеле. - Наверное, стоит упомянуть Германию... Любая команда хочет стать обладателем трофея и выступить на пределе своих возможностей. Но в футболе никогда нельзя ничего гарантировать – сплошные сюрпризы.

Также Пеле предположил, что его Бразилия дойдет до финала чемпионата мира и встретится с европейской сборной - Германией, Францией или Испанией.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/463979-pele-rossiya-sposobna-kubok-mira

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (17)
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паоло росси

фурсенко укусил пеле)

18:10

aramomania

Пеле накурился по ходу)) Или очень хочет чтобы Бразилия стала чемпионом мира по хоккею) Пусть ставит на Россию тогда, если он честно так думает)

18:01

ALEX***di.ru

Сборная Бразилии ударными темпами готовится к ЧМ по хоккею 2018 в Дании !!!

17:07

Проба положительна

Сколько за такое высказывание? Сам, наверное, долго ржал)

17:07

Котопес

Россия выйдет из группы но проиграет в 1/8 сказал я

17:03

Солёный

Спроси его, например, Габон Тудей, то было бы "... в том числе и Габону..." )))))

16:59

Очень плохой мальчик

Всегда считал Пеле адекватным до этого высказывания.

16:57

xStream

И тебя, Великий, тоже с Новым Годом!

16:53

СЕРЖАНТ76

Да уж старенький стал Пеле. Или может быть забыл про что его спросили.

16:47

spetrov

Излучение Гаврилова-Черенкова - Пеле - классный мужик, он всегда хорошо относился к России (раньше - СССР). Это, конечно, его реверанс в нашу сторону ----- Да он и всегда подобные вещи говорил про многих. Так что серьезно его слова не надо воспринимать. Популяризатор футбола. В подобном, видимо, видит и свое предназначение. /// но если мы выйдем в четвертьфинал - Это вряд ли.

16:42

Спринт

Пеле наверное хочет, что бы чемпионом Мира по хоккею стала сборная Бразилии. И у неё в этом шансов больше, чем у нынешней сборной России стать чемпионом Мира в футболе. Даже из группы российские игроки выйдут только при корейском варианте судейства, образца ЧМ - 2002.

16:38

Излучение Гаврилова-Черенкова

Пеле - классный мужик, он всегда хорошо относился к России (раньше - СССР). Это, конечно, его реверанс в нашу сторону, но если мы выйдем в четвертьфинал, то дальше можем пройти очень далеко.

16:36

maximus

... по хоккею

16:29

oleg.bob

Насколько Пеле великий футболист, настолько и плохой прогнозёр! Это общеизвестно.

16:28

Stiffupperlip

Пока ещё бразильцы не стали чемпионами мира по хоккею, поэтому нам ничего не светит - по словам того же Пеле, только четвертьвековой давности .

16:25

Andre_Saratov

А что, сборная Бразилии уже стала чемпионом мира по хоккею?

16:25

при счете 0:4 судья сломал игру

Проблемы со здоровьем дают о себе знать...

16:19